Сельских чиновников обязали наладить работу очистных

Калужская межрайонная прокуратура установила, что с очистных сооружений, находящихся в деревнях Тростье и Новая Слобода Жуковского района, неочищенные стоки сбрасываются в почву.
Было установлено, что собственниками комплексов являются местные сельские администрации, сообщила пресс-служба ведомства в понедельник, 2 сентября.
В результате, прокуратура направила иск в суд, чтобы обязать чиновников наладить водоотведение и прекратить загрязняющие сливы.
Суд исковые требования удовлетворил в полном объеме.
Фото: Pixabay.com
|
Некоторые дома Калуги и пригороды планово обесточат во вторник 02.09.2019 20:30
«Рено» сбил пешехода в Белоусово 02.09.2019 18:39
Международная команда волонтеров расчистила парк усадьбы Оболенских 02.09.2019 17:52
Кировчанин сорвал с груди ветерана медаль 02.09.2019 15:55
Обнинский пенсионер смошенничал на 200 тысяч 02.09.2019 15:44
«Нексия» въехала в «Газель» с трубами на Гагаринском мосту 02.09.2019 15:19
185 калужан покусали клещи за прошедшую неделю 02.09.2019 15:12
Мотоциклист пострадал в аварии в Калуге 02.09.2019 15:01
«ВАЗ» и «Шкода» столкнулись на улице Мира в Обнинске 02.09.2019 14:50
Бесплатные правовые консультации пройдут в Думиничах и Калуге 02.09.2019 14:36
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на стрелку ниже и передайте ей свое настроение!
|
© 2007-2019 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте.
Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.
18+
|
Новости, размещенные в рубриках "Новости компаний" и "Новости партнеров" с тэгами "реклама", "городская дума", "законодательное собрание", "политика", "область", "Городской голова Калуги" публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.
|
Координаты для связи: