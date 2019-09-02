Сельских чиновников обязали наладить работу очистных

02.09.2019 17:28 189

Калужская межрайонная прокуратура установила, что с очистных сооружений, находящихся в деревнях Тростье и Новая Слобода Жуковского района, неочищенные стоки сбрасываются в почву.

Было установлено, что собственниками комплексов являются местные сельские администрации, сообщила пресс-служба ведомства в понедельник, 2 сентября.

В результате, прокуратура направила иск в суд, чтобы обязать чиновников наладить водоотведение и прекратить загрязняющие сливы.

Суд исковые требования удовлетворил в полном объеме.

Фото: Pixabay.com