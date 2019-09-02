185 калужан покусали клещи за прошедшую неделю

02.09.2019 15:12 209

За период с 26 августа по 1 сентября в медучреждения области обратились 185 человек с укусами клещей, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.

Среди укушенных – 51 ребенок.

За то же время в лабораториях исследовали экземпляры 182 паразитов, 23 из них оказались носителями болезни Лайма.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Калужской области.