«ВАЗ» и «Шкода» столкнулись на улице Мира в Обнинске

02.09.2019 14:50 211

Около 10 часов утра в понедельник, 2 сентября, спасателям поступило сообщение о ДТП в Обнинске. Автомобили ВАЗ и «Шкода» столкнулись на улице Мира. В результате аварии есть пострадавший, сообщила пресс-служба МЧС. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Калужской области.



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