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Бесплатные правовые консультации пройдут в Думиничах и Калуге

02.09.2019 14:36 0 200
Бесплатные правовые консультации пройдут в Думиничах и Калуге

Юристы калужского омбудсмена проведут бесплатные правовые консультации с жителями Калуги и Думиничей, сообщила пресс-служба ведомства.

Правоведы будут ждать жителей, желающих получить разъяснения:

  • в Думиничах - 6 сентября с 11:00 на площадке перед Домом культуры;.
  • в Калуге - 7 сентября с 11:00 до 14:00 на площадке перед кинотеатром «Центральный».

Фото: пресс-служба Уполномоченного по правам человека.


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