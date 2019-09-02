Обнинского пловца назвали лучшим спортсменом августа

02.09.2019 11:45 289

Пловец Николай Скворцов из Обнинска стал лучшим спортсменом августа, сообщила пресс-служба минспорта Калужской области в понедельник, 2 сентября. Его имя назвали большинство опрошенных репортеров регионального отделения Федерации спортивных журналистов. Спортсмен выиграл три золотых и одну бронзовую медаль на чемпионате мира по плаванию в категории «Мастерс». Фото: пресс-служба минспорта по Калужской области.



Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter Подписаться Поделиться:







Ещё строки

Лента настроения новости Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на стрелку ниже и передайте ей свое настроение!





Комментарии читателей