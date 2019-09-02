Полицейские обнаружили 7 нелегалов на шоколадной фабрике

02.09.2019 11:35 393

Калужские полицейские обнаружили 7 иностранцев, нелегально работающих на шоколадной фабрике в одном из районов области, сообщила пресс-служба МВД в понедельник, 2 сентября.

Граждане трудились в упаковочном цехе, не имея патента. Кроме того, один из них нарушил сроки пребывания в стране. Все нелегалы были оштрафованы на 2 тысячи рублей.

Гражданин, незаконно находящийся на территории России, будет выдворен, а въезд ему закрыт на 5 лет.

Работодателю грозит крупный штраф – от 250 до 800 тысяч за каждого иностранца.

Фото: пресс-служба УМВД по Калужской области.