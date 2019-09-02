Пара своровала стройматериалы из храма

02.09.2019 11:14 355

Безработные 34-летний мужчина и 26-летняя девушка украли стройматериалы с территории одного из храмов в Ферзиковском районе. Сумма ущерба составила около 20 тысяч рублей.

Подельников нашли с помощью записи с камеры видеонаблюдения.

В отношении граждан возбудили уголовное дело по статье «Кража», сообщила пресс-служба МВД в понедельник, 2 сентября. Фигурантам грозит до 5 лет тюрьмы.

Фото: пресс-служба УМВД по Калужской области.