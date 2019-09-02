Кировский продавец забрала выручку и уехала в Москву

02.09.2019 10:29 347

В полицию Кирова обратилась владелица местной торговой точки и сообщила о краже 199 тысяч рублей из сейфа в магазине.

Стражи порядка, отработав ряд версий, установили личность подозреваемой и место ее нахождения, сообщила пресс-служба МВД в понедельник, 2 сентября.

Похитительницей оказалась продавец, которая работала у заявительницы.

27-летняя девушка взяла дневную выручку и уехала с деньгами в Москву.

В отношении гражданки возбудили уголовное дело.

На время расследования фигурантка находится под подпиской о невыезде.

Фото: пресс-служба УМВД по Калужской области.