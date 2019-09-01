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Жители некоторых домов Калуги останутся без воды в начале недели

01.09.2019 11:18 0 543
Жители некоторых домов Калуги останутся без воды в начале недели

2 и 3 сентября «Водоканал» будет проводить работы по подключению новых водоводов, сообщила пресс-служба компании.

В понедельник, 2 сентября, с 9:00 утра не будет холодной воды в жилых домах по адресам:

  • ул. Плеханова, д. 1, 2 к. 2
  • ул. Труда, д. 16, 14, 10. 4 к. 2, 4 к. 1
  • ул. Пролетарская, д. 39, 41
  • ул. Рылеева, д. 4, 3
  • ул. Баррикад, д. 6, 10, 8, 98/1
  • ул. Герцена, д. 4, 2, 1
  • ул. Воронина, д. 4, 6

Во вторник, 3 сентября, с 9:00 без воды останутся жители домов:

  • ул. Суворова (от ул. Октябрьская до ул. Плеханова)
  • ул. Ломоносова,  1
  • ул. Герцена,  14
  • ул. Вооруженного восстания

Подачу возобновят после окончания всех работ.

Для уточнения адреса подвоза воды звонить по телефону: 211-112.

Фото: Pixabay.com


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