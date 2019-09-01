Жители некоторых домов Калуги останутся без воды в начале недели

2 и 3 сентября «Водоканал» будет проводить работы по подключению новых водоводов, сообщила пресс-служба компании.
В понедельник, 2 сентября, с 9:00 утра не будет холодной воды в жилых домах по адресам:
Во вторник, 3 сентября, с 9:00 без воды останутся жители домов:
Подачу возобновят после окончания всех работ.
Для уточнения адреса подвоза воды звонить по телефону: 211-112.
Фото: Pixabay.com
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