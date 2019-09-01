Жители некоторых домов Калуги останутся без воды в начале недели

01.09.2019 11:18 543

2 и 3 сентября «Водоканал» будет проводить работы по подключению новых водоводов, сообщила пресс-служба компании.

В понедельник, 2 сентября, с 9:00 утра не будет холодной воды в жилых домах по адресам:

ул. Плеханова, д. 1, 2 к. 2

ул. Труда, д. 16, 14, 10. 4 к. 2, 4 к. 1

ул. Пролетарская, д. 39, 41

ул. Рылеева, д. 4, 3

ул. Баррикад, д. 6, 10, 8, 98/1

ул. Герцена, д. 4, 2, 1

ул. Воронина, д. 4, 6

Во вторник, 3 сентября, с 9:00 без воды останутся жители домов:

ул. Суворова (от ул. Октябрьская до ул. Плеханова)

ул. Ломоносова, 1

ул. Герцена, 14

ул. Вооруженного восстания

Подачу возобновят после окончания всех работ.

Для уточнения адреса подвоза воды звонить по телефону: 211-112.

Фото: Pixabay.com