Пять человек пострадали в лобовом столкновении в Ульяновском районе

В субботу, 31 августа, примерно в 1:25 ночи на 48 километре автодороги «Козельск-Ульяново-Дудоровский-Хвастовичи» произошло ДТП, сообщила пресс-служба УМВД.
По предварительным данным, 53-летний водитель «Фольксвагена» не справился с управлением и столкнулся лоб в лоб со встречной «Шкодой», за рулем которой находился 22-летний мужчина.
От удара «Шкода» вылетела в кювет и опрокинулась.
В результате аварии оба водителя и одна из пассажирок «Фольксвагена» с полученными травмами были доставлены в больницу.
Двух других пассажиров «Фольксвагена» после оказания медицинской помощи отправили домой.
Фото: пресс-служба УМВД по Калужской области.
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