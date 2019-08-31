Пять человек пострадали в лобовом столкновении в Ульяновском районе

31.08.2019 10:53 200

В субботу, 31 августа, примерно в 1:25 ночи на 48 километре автодороги «Козельск-Ульяново-Дудоровский-Хвастовичи» произошло ДТП, сообщила пресс-служба УМВД.

По предварительным данным, 53-летний водитель «Фольксвагена» не справился с управлением и столкнулся лоб в лоб со встречной «Шкодой», за рулем которой находился 22-летний мужчина.

От удара «Шкода» вылетела в кювет и опрокинулась.

В результате аварии оба водителя и одна из пассажирок «Фольксвагена» с полученными травмами были доставлены в больницу.

Двух других пассажиров «Фольксвагена» после оказания медицинской помощи отправили домой.

Фото: пресс-служба УМВД по Калужской области.