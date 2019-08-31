«Нексия» въехала в фонарь на площади Победы в Калуге

31.08.2019 09:56 309

В пятницу, 30 августа, в 23:12 спасателям поступило сообщение о ДТП в центре Калуги. Автомобиль «Део Нексиа» въехал в столб уличного освещения на площади Победы. В результате аварии есть пострадавший, сообщила пресс-служба МЧС. На месте происшествия работали 9 человек – спасатели, патруль ДПС и бригада скорой помощи. Фото: пресс-служба ГУ МСЧ по Калужской области.



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