19-летнему египтянину дали 8 лет «строгача» за наркотики

30.08.2019 17:30 178

В ноябре прошлого года 19-летний гражданин Египта забрал наркотические средства общей массой почти в 1 килограмм из тайника-закладки в лесополосе и перевез их в Обнинск.

В дальнейшем злоумышленник планировал сбыть дурман покупателям.

Однако стражи порядка задержали молодого человека, а запрещенные вещества изъяли, сообщила пресс-служба прокуратуры в пятницу, 30 августа.

В отношении иностранного гражданина возбудили уголовное дело по статье «Покушение на сбыт наркотических средств в особо крупном размере».

Фигурант свою вину признал полностью.

В результате, суд приговорил молодого иностранца к 8 годам колонии строго режима.

Фото: Pixabay.com