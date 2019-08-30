19-летнему египтянину дали 8 лет «строгача» за наркотики

В ноябре прошлого года 19-летний гражданин Египта забрал наркотические средства общей массой почти в 1 килограмм из тайника-закладки в лесополосе и перевез их в Обнинск.
В дальнейшем злоумышленник планировал сбыть дурман покупателям.
Однако стражи порядка задержали молодого человека, а запрещенные вещества изъяли, сообщила пресс-служба прокуратуры в пятницу, 30 августа.
В отношении иностранного гражданина возбудили уголовное дело по статье «Покушение на сбыт наркотических средств в особо крупном размере».
Фигурант свою вину признал полностью.
В результате, суд приговорил молодого иностранца к 8 годам колонии строго режима.
Фото: Pixabay.com
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