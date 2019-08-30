408 дубов посадят в Николо-Ленивце

В арт-парке «Никола-Ленивец» посадят 408 дубов, сообщило издание «Знамя. Калуга» в четверг, 29 августа.
Автор проекта, Анна Третьякова, подсчитала, какое количество деревьев приходилось на одного жителя Земли в 2015 году, и взяла за основу эту цифру.
Для реализации замысла сначала соберут необходимое количество желудей, которые прорастят, а потом высадят.
За тем, как растут саженцы, можно будет наблюдать онлайн в официальном паблике.
Фото: Pixabay.com.
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