«УАЗ Патриот» и «МАН» столкнулись на Киевской трассе

30.08.2019 13:55 554

В пятницу, 30 августа, в 12:10 на пульт спасателям поступило сообщение о ДТП в Думиничском районе. Столкнулись автомобили «УАЗ Патриот» и «МАН» (тонар) столкнулись на 270 километре Киевской трассы. В результате аварии есть пострадавший, сообщила пресс-служба МЧС. На месте происшествия работали 8 человек – спасатели, патруль ГИБДД и бригада медиков. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Калужской области.



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