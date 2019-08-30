Жуковским фермерам грозит 20 тысяч штрафа за нарушение санитарных правил

30.08.2019 13:46 253

Специалисты Управления Россельхознадзора посетили с проверкой одну из ферм в Жуковском районе.

В результате были выявлены многочисленные нарушения ветеринарно-санитарных правил, сообщила пресс-служба ведомства в пятницу, 30 августа.

На въезде на территорию нет дезинфекционного барьера, при входе в помещение фермы не установлены дезинфекционные кюветы, рабочая одежда и обувь не дезинфицируется.

В отношении юр.лица и двух должностных лиц составили протоколы.

Предприятию грозит от 10 до 20 тысяч штрафа или приостановление работы до 90 дней.

Фото: Pixabay.com