У обнинца на даче обнаружили 15 кустов конопли

30.08.2019 12:04 117

Полиция Обнинска обнаружила 15 кустов конопли у 37-летнего местного жителя, проживающего на одном из участков в СНТ.

Растения выращивались в ведерках в сарае.

Мужчина пояснил, что занялся культивированием марихуаны, чтобы сэкономить, так как сам регулярно ее курит.

В отношении гражданина возбудили уголовное дело по статье «Незаконное производство психотропных веществ», сообщила пресс-служба МВД в пятницу, 30 августа.

Фигуранту грозит до 8 лет тюрьмы.

Фото: пресс-служба УМВД по Калужской области.