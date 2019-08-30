«Инфинити» сгорел ночью в Калуге

30.08.2019 10:16 417

Около трех часов ночи в пятницу, 30 августа, на пульт спасателям поступило сообщение о пожаре в Калуге. Загорелся автомобиль «Инфинити», припаркованный на улице Поле Свободы. На месте происшествия работали две добровольные пожарные команды и четверо сотрудников МЧС. Пожар ликвидирован, в огне никто не пострадал, сообщила пресс-служба ведомства. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Калужской области.



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