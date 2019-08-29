В горуправе рассказали, какие улицы перекроют в День города

29.08.2019 16:21 464

Городская управа Калуги опубликовала список перекрытия калужских улиц 31 августа, в День города Калуги:



с 09.00 до 22.00 - Театральная площадь (от ул. Кирова до ул. Суворова);

с 14.30 до 17.00 - Площадь Победы (проезжая часть);

с 14.30 до 17.00 - по улице Кирова (от площади Победы до улицы Ленина);

с 16.00 до 18.00 - ул. Ленина (от ул. Кирова до пл. Старый Торг);

с 16.00 до 18.30, с 19.30 до 23.00 - Площадь Старый Торг;

с 07.00 до 18.00 - по Яченской набережной (от ул.Калуга-Бор до пер. Лаврентьевский).

Водителей просят заранее выбирать пути объезда.

Фото: горуправа Калуги.