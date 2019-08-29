В горуправе рассказали, какие улицы перекроют в День города

Городская управа Калуги опубликовала список перекрытия калужских улиц 31 августа, в День города Калуги:
с 09.00 до 22.00 - Театральная площадь (от ул. Кирова до ул. Суворова);
с 14.30 до 17.00 - Площадь Победы (проезжая часть);
с 14.30 до 17.00 - по улице Кирова (от площади Победы до улицы Ленина);
с 16.00 до 18.00 - ул. Ленина (от ул. Кирова до пл. Старый Торг);
с 16.00 до 18.30, с 19.30 до 23.00 - Площадь Старый Торг;
с 07.00 до 18.00 - по Яченской набережной (от ул.Калуга-Бор до пер. Лаврентьевский).
Водителей просят заранее выбирать пути объезда.
Фото: горуправа Калуги.
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