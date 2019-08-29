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Двухэтажный дом потушили силами пожарных и добровольцев

29.08.2019 14:30 0 351
Двухэтажный дом потушили силами пожарных и добровольцев

Сообщение о пожаре в деревне Никоново Жуковского района поступило в 9 утра, сообщает пресс-служба регионального МЧС 29 августа.

Горел двухэтажный дом. Его удалось потушить не только силами пожарно-спасательных подразделения МЧС, но и с помощью двух добровольных пожарных команд.

Пострадавших нет.

 


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