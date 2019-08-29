Автоинспекторы смастерили «дорожных светлячков»

29.08.2019 14:15 258

В рамках профилактической акции «Внимание – дети», автоинспекторы встретились с детьми из летнего городского лагеря, сообщает пресс-служба областного ГИБДД. Помимо профилактической беседы о правилах поведения на дороге, инспектор Екатерина Линькова, провела мастер-класс по изготовлению фликеров. Ребята по заранее подготовленным шаблонам, в виде фигурок животных и транспортных средств, вырезали из световозвращающей самоклеющейся бумаги «дорожных светлячков». Фото: УГИБДД России по Калужской области.



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