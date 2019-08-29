Испугавшись увольнения, мужчина рассчитался с долгами

29.08.2019 11:00 295

Судебные приставы региона взыскали 52 тысячи рублей с нарушителя-рекордсмена, сообщает пресс-служба ведомства.

Мужчина постоянно нарушал правила дорожного движения и накопил 98 административных штрафов. Однако, оплачивать долги он не спешил. Судебные приставы направили исполнительные документы в бухгалтерию организации, где работал водитель-нарушитель.

Руководство отнеслось к этой ситуации негативно и потребовало в кратчайшие сроки избавиться от долгов. В итоге мужчина приехал к приставам и оплатил всю сумму с помощью терминала.

Фото: pxhere.com.



