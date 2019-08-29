25 нелегалов трудились на обнинской стройке

29.08.2019 10:13 186

На одном из строительных объектов Обнинска задержаны 25 граждан одной из республик ближнего зарубежья, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Все они работали без разрешения на трудовую деятельность в Калужской области.

В отношении приезжих составлены административные протоколы. Решается вопрос о привлечении к административной ответственности юридического лица, незаконно использующего труд иностранных работников.

Фото: pxhere.com.