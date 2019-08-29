Уголовник сорвал медаль с груди пенсионера

29.08.2019 09:47 253

В Кировском районе 86-летний мужчина обратился в полицию после того, как у него украли медаль «Ветеран труда», сообщает пресс-служба областного УМВД.

Все случилось, когда дедушка сидел на лавочке около дома: к нему подошел неизвестный мужчина и сорвал с рубашки медаль, а потом скрылся.

Позже пенсионер опознал своего обидчика- им оказался ранее судимый безработный 40-летний местный житель. После кражи медали, он попросту ее выбросил, когда понял, что она не представляет большой ценности.

Теперь похитителю придется ответить перед судом за грабеж.

Фото: pxhere.com.