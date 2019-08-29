Житель Обнинска пять месяцев разъезжал на чужом авто

29.08.2019 10:00 226

Жительница Обнинска обратилась в полицию с сообщением о неправомерном завладении ее автомобилем,сообщает пресс-служба регионального УМВД 29 августа.

Женщина передала свою машину знакомому, чтобы он ее отремонтировал. Мужчина пообещал сделать это за 2 недели, однако «ремонт» затянулся и в течение пяти месяцев он использовал авто в своих целях. Позже горе-мастер попросил у женщины еще 11 тысяч на приобретение новых запчастей. А вскоре и вовсе перестал выходить на связь.

Когда женщина получила пять штрафов за нарушение правил дорожного движения, ее терпение лопнуло и она пригрозила полицией. Свою машину женщина обнаружила на парковке возле работы: машина была не только не отремонтирована, но и имела дополнительные повреждения.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело.

Фото: УМВД России по Калужской области.