Житель Обнинска пять месяцев разъезжал на чужом авто

Жительница Обнинска обратилась в полицию с сообщением о неправомерном завладении ее автомобилем,сообщает пресс-служба регионального УМВД 29 августа.
Женщина передала свою машину знакомому, чтобы он ее отремонтировал. Мужчина пообещал сделать это за 2 недели, однако «ремонт» затянулся и в течение пяти месяцев он использовал авто в своих целях. Позже горе-мастер попросил у женщины еще 11 тысяч на приобретение новых запчастей. А вскоре и вовсе перестал выходить на связь.
Когда женщина получила пять штрафов за нарушение правил дорожного движения, ее терпение лопнуло и она пригрозила полицией. Свою машину женщина обнаружила на парковке возле работы: машина была не только не отремонтирована, но и имела дополнительные повреждения.
В отношении мужчины возбуждено уголовное дело.
Фото: УМВД России по Калужской области.
|
Молодые мамы могут получить 100 тысяч на развитие бизнеса 29.08.2019 13:00
Двум работникам заплатили 150 тысяч рублей, которые задолжали 29.08.2019 12:10
В Гурьяновском лесу появились новые дорожки и детские площадки 29.08.2019 11:29
Испугавшись увольнения, мужчина рассчитался с долгами 29.08.2019 11:00
25 нелегалов трудились на обнинской стройке 29.08.2019 10:13
Калужан приглашают на «Уроки под открытым небом» 29.08.2019 10:00
Уголовник сорвал медаль с груди пенсионера 29.08.2019 09:47
Учащиеся школ искусств будут удивлять калужан в День города 29.08.2019 09:39
Осужденным пытались перебросить сотовые и сим- карты 29.08.2019 09:15
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на стрелку ниже и передайте ей свое настроение!
|
© 2007-2019 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте.
Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.
18+
|
Новости, размещенные в рубриках "Новости компаний" и "Новости партнеров" с тэгами "реклама", "городская дума", "законодательное собрание", "политика", "область", "Городской голова Калуги" публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.
|
Координаты для связи: