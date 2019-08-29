Калужан приглашают на «Уроки под открытым небом»

29.08.2019 10:00 200

31 августа в городском парке культуры и отдыха в 12 часов начнутся «Уроки под открытым небом»- проект, организованный молодыми и инициативными учителями и директорами города.

Это серия коротких уроков по предметам школьной программы. Главной особенностью уроков является их универсальность: принять участие смогут все желающие, независимо от возраста или профессии, каждый сможет найти что-то интересное для себя, сообщается на официальной странице группы. Участники смогут посетить один урок или остаться на несколько.

Уроки русского и немецкого языков, уроки финансовой грамотности и не только пройдут в День города на двух площадках. Помимо городского парка, площадка заработает и на Театральной площади в 16 часов.

Фото: официальная группа проекта «Уроки под открытым небом».