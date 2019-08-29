Учащиеся школ искусств будут удивлять калужан в День города

29.08.2019 09:39 209

Детские школы искусств Калуги в День города представят творческий проект «Мир искусства, творчества и красоты», сообщается в официальной группе Управления культуры города.

В 13 часов у входа в парк калужан будет встречать фольклорный ансамбль ДШИ № 2 с интерактивной программой «Игрунки».

На главной сцене с концертной программой выступят солисты и творческие коллективы детских школ искусств:

12.00-13.30 ДШИ № 5

13.30-14.30 ДШИ № 2

14.30-16.00 ДШИ № 1 и ДШИ № 6.

Будут представлены вокально-инструментальные ансамбли, солисты отделения народных инструментов, эстрадно-джазового отделения, хоровые коллективы, духовой оркестр, ансамбль старинной музыки.

Кроме концертных номеров пройдут мастер-классы со зрителями, можно будет попробовать поиграть на музыкальных инструментах в ансамбле с профессиональными музыкантами.



С полной программой мероприятий можно ознакомиься на сайте Управления культуры или в официальной группе ВКонтакте.

Фото: Управление культуры г.Калуги.



