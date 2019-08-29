Осужденным пытались перебросить сотовые и сим- карты

29.08.2019 09:15 203

В исправительной колонии №5 пресечена попытка переброса запрещенных предметов, сообщает пресс-служба УФСИН региона. Во время обхода территории, дежурный сотрудник заметил постороннего, который перебросил два свертка, завернутых в бумагу и обмотанных скотчем. Внутри находились 20 сим- карт, 2 сотовых телефона и зарядное устройство. По данному факту проводится служебная проверка. Фото: УФСИН России по Калужской области.





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