«Газель» сбила пешехода в Калуге

28.08.2019 20:11 170

Сегодня возле СНТ «Всадник» в Калуге произошло ДТП, сообщает пресс-служба регионального МЧС 28 августа. «Газель» сбила пешехода. Пострадавшему оказывали помощь на месте сотрудники скорой помощи, госавтоинспекторы и спасатели: всего 9 человек и 3 единицы техники. Фото: ГУ МЧС России по Калужской области.



Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter Подписаться Поделиться:







Ещё строки

Лента настроения новости Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на стрелку ниже и передайте ей свое настроение!





Комментарии читателей