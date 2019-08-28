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«Газель» сбила пешехода в Калуге

28.08.2019 20:11 0 170
«Газель» сбила пешехода в Калуге

Сегодня возле СНТ «Всадник» в Калуге произошло ДТП, сообщает пресс-служба регионального МЧС 28 августа.

«Газель» сбила пешехода. Пострадавшему оказывали помощь на месте сотрудники скорой помощи, госавтоинспекторы и спасатели: всего 9 человек и 3 единицы техники.

Фото: ГУ МЧС России по Калужской области.


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