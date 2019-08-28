Землевладельцы заплатят по 30 тысяч за сорняки

28.08.2019 16:30 387

Сразу два землевладельца из Ферзиковского и Малоярославецкого районов оштрафованы за повторно не исполненные предписания, сообщает пресс-служба регионального Россельхознадзора.

Им уже выписывались предписания о расчистке земель сельхозназначения от сорняков и кустарников, однако они не были исполнены.

Мировые судьи постановили оплатить штрафы в размере 30 тысяч рублей с каждого землевладельца.

Фото: pxhere.com.