Землевладельцы заплатят по 30 тысяч за сорняки

Им уже выписывались предписания о расчистке земель сельхозназначения от сорняков и кустарников, однако они не были исполнены.
Мировые судьи постановили оплатить штрафы в размере 30 тысяч рублей с каждого землевладельца.
Фото: pxhere.com.
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