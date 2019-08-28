Паром в Финляндию уплыл без калужанина-должника

28.08.2019 15:42 277

Житель Дзержинского района из-за долгов не смог уплыть из Санкт-Петербурга в Финляндию на пароме, сообщает пресс-служба региональной ФССП.

Мужчина накопил долги по кредитам, страховым взносам и штрафам за нарушении правил дорожного движения: всего 165 тысяч рублей. Судебные приставы еще в начале лета возбудили исполнительные производства и уведомили должника о запрете выезда за пределы страны.

Но, видимо, нн осознавая всю серьезность положения, мужчина приобрел путевку. Свою задолженность он погасил полностью, ограничение на выезд отменено, но паром уже уплыл.

Фото: pxhere.com.