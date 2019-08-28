Водоканал ответит за отключения воды в Козельске

28.08.2019 13:30 182

Прокуратура Козельского района нашла нарушения в работе «Калугаоблводоканала», сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

В июле и в августе на территории района более 7 раз централизованное водоснабжение отключалось из-за аварии на водопроводной сети.

Поскольку общая продолжительность перерыва подачи холодной воды превышала нормативные показатели, прокуратурой района генеральному директору внесено представление об устранении нарушений федерального законодательства в сфере жилищно-коммунальных прав граждан.

В отношении предприятия возбуждено дело об административном правонарушении, материалы направлены в Государственную жилищную инспекцию области.

Фото: pxhere.com.