Риэлтор из Обнинска оказалась мошенницей

28.08.2019 10:07 324

40-летняя жительница Обнинска предстанет перед судом за совершение мошенничества, сообщает пресс-служба регионального УМВД 28 августа.

Предприимчивая женщина под предлогом оказания риэлторских услуг, брала деньги с горожан, а обещанное не выполняла.

Всего уголовное дело объединяет 6 эпизодов, на общую сумму более 1,5 миллионов рублей. В каждом конкретном случае материальный ущерб варьируется от 6 тысяч до 800 тысяч рублей.

Фото: pxhere.com.