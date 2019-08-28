Полицейские узнали, кто устроил свалку в Жуковском районе

28.08.2019 10:00 379

Жители Жуковского района обратились в полицию после обнаружения несанкционированной свалки твердых бытовых отходов, сообщает пресс-служба регионального УМВД 28 августа.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий удалось установить личность подозреваемого. Это мужчина 1973 года рождения, который вывозил на своей машине твердые бытовые отходы от строительных и ремонтных работ на участок у села Истье, а также на земельный участок у деревни Верховье.

В отношении нарушителя составлено 4 административных протокола за несоблюдение экологических требований. Они направлены в Росприроднадзор региона.

Фото: pxhere.com.