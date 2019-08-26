Водитель бетономешалки-убийцы задержан

Полицейские предъявили обвинение 31-летнему водителю бетономешалки «Мерседес», по вине которого погибли пять человек. Об этом сообщили в региональном УМВД 26 августа.
В настоящее время водитель задержан, решается вопрос об избрании ему меры пресечения.
По предварительной информации, водитель автомашины «Мерседес», двигаясь по соединительной автодороге «мкр. Аненки – мкр. Силикатный г. Калуги», выехал на встречку и столкнулся с легковушкой «КИА Спортейдж». В результате ДТП погибли пять человек, которые находились в легковом автомобиле – это трое взрослых и двое детей.
Санкция статьи Уголовного кодекса за совершение данного противоправного деяния предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до семи лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет. Расследование продолжается.
Фото: УМВД России по Калужской области.
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