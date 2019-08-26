Разбитую дорогу признают бесхозной

Прокуратура Ферзиковского района обязала администрацию оформить три километра автомобильной дороги, у которой нет хозяина, сообщает областная прокуратура.

Речь об участке дороги федерального значения «Калуга-Тула-Михайлов-Рязань» до села Титово.

Данный участок не соответствует требованиям безопасности дорожного движения, на проезжей части имеются многочисленные выбоины, просадки и иные повреждения.

В Калужский районный суд направлено исковое заявление об обязании администрации обратиться в орган, осуществляющий ре­гистрацию прав на недвижимое имущество, с заявлением о принятии указанной автомобильной дороги на учет как бесхозяйной недвижимой вещи.

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