Спор в магазине закончился реанимацией

24.08.2019 13:22 178

В одном из поселковых магазинов Малоярославецкого района покупатели не поделили очередь, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Мужчина повздорил с супружеской парой, а после решил извиниться перед женщиной. Пока он приносил извинения, ее муж подошел сзади и несколько раз ударил оппонента бутылкой по голове. Потерпевший упал на землю и потерял сознание, а очевидцы происшествия вызвали скорую помощь и полицию.

Потерпевший сначала был в реанимации, а затем длительное время находился на стационарном лечении. Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, телесные повреждения были квалифицированы как тяжкий вред здоровью.

Теперь агрессивному супругу грозит 10 лет лишения свободы.

Фото: pxhere.com.