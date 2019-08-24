Сосед перепутал квартиры и украл телевизор

24.08.2019 12:38 137

Калужанка обратилась в полицию с заявлением о краже из ее квартиры телевизора, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Полицейские быстро нашли подозреваемого: им оказался сосед женщины, который снимал квартиру по соседству с ней.

51-летний мужчина перебрал спиртного и перепутал входную дверь своей съемной квартиры с соседской. Ключом он открыл дверь, а поняв, что находится в чужом месте, прихватил с собой телевизор. Покидая место происшествия, злоумышленник добросовестно запер за собой дверь на ключ.

За кражу любителю чужого имущества грозит до 6 лет лишения свободы. Тетевизор вернули законной владелице.

Фото: pxhere.com.