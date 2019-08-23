Организации пользовались газовыми сетями без лицензии

23.08.2019 18:32 209

Прокуратура Калуги установила, что ООО «ФЛООРиС», МКУ «Служба спасения» и СНТ «Радуга» эксплуатируют сети газораспределения и газопотребления без лицензии, сообщила пресс-служба ведомства в пятницу, 23 августа.

Кроме того, организации не заключили договора обслуживания с профильными компаниями и не разработали планы мероприятий при аварийных ситуациях.

В результате, руководителей обществ обязали устранить нарушения, а виновных должностных лиц оштрафовали.

Фото: Pixabay.com