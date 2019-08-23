«Фольксваген» вылетел с дороги под Тарусой

23.08.2019 15:55 276

В 14:30 в четверг, 22 августа, на 8 километре дороги «Таруса-Алекино» вылетел с дороги и опрокинулся автомобиль «Фольксваген», сообщила пресс-служба областного ГИБДД. В результате аварии пострадали 34-летний водитель иномарки и его 30-летний пассажир. Более точные обстоятельства аварии выясняются. Фото: архив ГУ МЧС по Калужской области.



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