Путин поблагодарил директора калужского заповедника

23.08.2019 12:30 267

Директор нацпарка «Угра» получил благодарственное письмо президента России за работу по сбережению водных ресурсов, сообщила пресс-служба заповедника в четверг, 22 августа.

Многократные рейды инспекторов заказника выявили нарушителей, которые сбрасывали в притоки рек Жиздра и Угра неочищенные стоки.

В результате, в Дзержинском районе заработали новые очистные сооружения, а в Козельском - устранили неполадки в работе систем очистки.

Загрязнение рек было прекращено.

Фото: kremlin.ru