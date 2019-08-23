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Путин поблагодарил директора калужского заповедника

23.08.2019 12:30 0 267
Путин поблагодарил директора калужского заповедника

Директор нацпарка «Угра» получил благодарственное письмо президента России за работу по сбережению водных ресурсов, сообщила пресс-служба заповедника в четверг, 22 августа.

Многократные рейды инспекторов заказника выявили нарушителей, которые сбрасывали в притоки рек Жиздра и Угра неочищенные стоки.

В результате, в Дзержинском районе заработали новые очистные сооружения, а в Козельском - устранили неполадки в работе систем очистки.

Загрязнение рек было прекращено.

Фото: kremlin.ru


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