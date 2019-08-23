Ветеранский турнир по футболу пройдет в Анненках

23.08.2019 12:14 163

В субботу, 24 августа, на стадионе «Арена – «Анненки» состоится XIII областной турнир по футболу среди ветеранов, сообщила пресс-служба областного минспорта. Мероприятие посвящено памяти Юрия Аркадьевича Круглова - мастера спорта СССР, чемпиона РСФСР 1966, 1977 гг. В играх будут участвовать спортсмены от 50 лет и старше. Начало турнира в 11:00. Фото: Pixabay.com.



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