Ветеранский турнир по футболу пройдет в Анненках

В субботу, 24 августа, на стадионе «Арена – «Анненки» состоится XIII областной турнир по футболу среди ветеранов, сообщила пресс-служба областного минспорта.
Мероприятие посвящено памяти Юрия Аркадьевича Круглова - мастера спорта СССР, чемпиона РСФСР 1966, 1977 гг.
В играх будут участвовать спортсмены от 50 лет и старше.
Начало турнира в 11:00.
Фото: Pixabay.com.
|
Путин поблагодарил директора калужского заповедника 23.08.2019 12:30
Сотрудники интернет-провайдера смошенничали на 33 тысячи 23.08.2019 11:43
Человека сбили в час ночи в Резвани 23.08.2019 11:42
Парковые рейнджеры проследят за сборщиками клюквы 23.08.2019 10:31
Молодые калужане «увели» со счета землячки 26 тысяч 23.08.2019 10:16
Три машины сгорели ночью на Северном 23.08.2019 10:15
Несколько улиц и районов проведут этот день без света 23.08.2019 08:04
Приставы арестовали две машины водителей-должников 23.08.2019 07:00
«Хендай» сбил пешехода на трассе 22.08.2019 20:30
В Балабанове потушили квартиру 22.08.2019 20:26
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на стрелку ниже и передайте ей свое настроение!
|
© 2007-2019 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте.
Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.
18+
|
Новости, размещенные в рубриках "Новости компаний" и "Новости партнеров" с тэгами "реклама", "городская дума", "законодательное собрание", "политика", "область", "Городской голова Калуги" публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.
|
Координаты для связи: