Парковые рейнджеры проследят за сборщиками клюквы

23.08.2019 10:31 348

Собирать клюкву в нацпарке «Угра» можно будет с 10 сентября. Парковые рейнджеры проследят за соблюдением этого правила.

Ограничения вводятся из-за того, что ранний сбор приводит к снижению урожайности ягодника и наносит ущерб хрупкой экосистеме болот, сообщила пресс-служба заповедника в среду, 21 августа.

Фото: пресс-служба нацпарка Угра.