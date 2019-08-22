«Хендай» сбил пешехода на трассе

22.08.2019 20:30 185

Около 16 часов поступило сообщение о ДТП на автодороге «Калуга - Тула – Рязань». На 36 километре обхода Калуги автомобиль «Хендай» сбил пешехода, сообщает пресс-служба регионального МЧС. Пострадавшему на месте оказывали помощь медики скорой помощи, также в ликвидации последствий аварии участвовали сотрудники ГИБДД и спасатели: всего 9 человек и 3 машины. Фото: ГУ МЧС России по Калужской области.



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