Несколько улиц и районов проведут этот день без света

Городская управа сообщает о плановых отключениях электроэнергии сегодня, 23 августа.
Публикуем подробный список:
С 09:00 до 16:00:
Песочная, Усадье, Выселки,Ахлебинино,Николаевка, Никольское, Пушкино, Будаково, Крутицы, Средняя Фабрика, Большие Козлы
С 09:00 до 16:00:
Частично: Авчурино, Колюпаново, Дом Культуры
С 09:00 до 19:00:
ул. Ромоданово, ул. Дачная
С 09:00 до 19:00 (частично):
Секиотово.
С 08:30 до 18:00:
Росва ул.Советская 15б,17,19,19б,25,29,21,21а,23,23а
С 08:30 до 12:00:
ул.Королёва 13-33; Октябрьская 9-11,13,13кор.1,4,10,14,14а,20,24,26,34,36; ул.Добровольского д.24,26,33,45а; ул.Циолковского 27.
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