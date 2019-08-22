Осужденным попытались перекинуть мобильники

22.08.2019 16:17 315

В исправительной колонии №5 Калужской области пресечена попытка переброса свертка, сообщает пресс-служба регионального УФСИН 22 августа. Сотрудники дежурной смены увидели убегающего мужчину, но задержать его не удалось. Открыв сверток, там обнаружили три мобильных телефона. По данному факту проводится проверка. Фото: пресс-служба УФСИН России по Калужской области.



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