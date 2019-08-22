Экс-глава сельской администрации попал в реестр уволенных в связи с утратой доверия

22.08.2019 12:00 314

Прокуратурой Ферзиковского района проведена проверка закона о противодействии коррупции в деятельности сельской администрации, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

По решению Калужского районного суда орган местного самоуправления должен был изменить формулировку основания увольнения экс-главы администрации «в связи с отставкой по собственному желанию» на формулировку «в связи с утратой доверия». Но не сделал этого.

Также бывший руководитель с опозданием, но включен в реестр лиц, уволенных в связи с утратой доверия.

Фото: pxhere.com.