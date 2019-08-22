Чтобы взять кредит, женщина подделала трудовую

22.08.2019 11:30 285

Жительница Дзержинского района предстанет перед судом за подделку документов, сообщает пресс-служба областной прокуратуры 22 августа.

Женщина попыталась взять кредит, но в нем было отказано в виду недостаточного заработка. Тогда она изготовила поддельный вкладыш в трудовую книжку и две справки по форме 2-НДФЛ, в которых указала заведомо недостоверные сведения о ее трудоустройстве и размере заработной платы.

В кредитной организации подлог обнаружили и сообщили в полицию. За это преступление женщина может отделаться штрафом.

Фото: pxhere.com.