Движение транспорта в Калуге снова ограничат

22.08.2019 09:44 353

Сегодня будет ограничено движение на улице Карпова на участке от Театральной до переулка Гостинорядский в связи с проведением ремонта сетей газоснабжения, сообщила пресс-служба городской управы Калуги. Водителей просят заранее выбирать пути объезда. Фото: pxhere.com.



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