Детский сад учебно эвакуировали в Спас-Деменске

21.08.2019 20:38 28

В понедельник, 19 августа, в детском саду «Рябинка» в Спас-Деменске прошла учебная эвакуация, сообщила пресс-служба МЧС.

На учениях дети и воспитатели действовали слаженно, быстро и без паники.

После отработки действий спасатели пообщались с ребятишками и рассказали о мерах пожарной безопасности.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Калужской области.