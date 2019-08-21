Жители улицы Суворова останутся без воды на весь день

21.08.2019 14:46 171

В четверг, 22 августа, будут проводиться работы по подключению нового водовода, сообщила пресс-служба «Водоканала».

В связи с этим, с 09:00 до 21:00 будет прекращена подача холодного водоснабжения в жилые дома по улице Суворова д. 80 до д. 113.

При необходимости будет организован подвоз воды.

Фото: Pixabay.com